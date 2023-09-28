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Ташкент в огне: в столице Узбекистана прогремел мощный взрыв

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  • 28.09.2023, 6:08
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Ташкент в огне: в столице Узбекистана прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел вблизи Ташкентского аэропорта.

Мощный взрыв прогремел в столице Узбекистана ночью 28 сентября. Инцидент произошел вблизи Ташкентского аэропорта.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на МЧС Узбекистана и местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, взрыв произошел в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта.

Местные паблики пишут, что взрывную волну почувствовали в 30 км от эпицентра. Жители Ташкента сообщают в соцсетях о сильном пожаре и выбитых окнах в домах, расположенных вблизи аэропорта.

При этом МЧС Узбекистана отмечает, что пожар произошел в Сергелийском районе столицы. Спасатели заявляют, что вспыхнули складские помещения после попадания молнии.

«Информации о случаях травмирования и гибели граждан в результате пожара пока не поступало», - говорится в сообщении.

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