Стало известно, в чем обвиняют экс-главу Нагорного Карабаха
- 28.09.2023, 10:50
Его задержали спецслужбы Азербайджана.
Экс-главу Нагорного Карабаха Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане, сообщает Служба госбезопасности страны.
Варданяна обвиняют в финансировании терроризма, в участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом Азербайджана, а также в незаконном пересечении границы.
В заявлении службы госбезопасности Азербайджана в сентябре 2022 года экс-глава так называемого правительства Нагорного Карабаха «незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических актов и диверсий и въехал на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе».