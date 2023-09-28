Стало известно, в чем обвиняют экс-главу Нагорного Карабаха 28.09.2023, 10:50

Его задержали спецслужбы Азербайджана.

Экс-главу Нагорного Карабаха Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане, сообщает Служба госбезопасности страны.

Варданяна обвиняют в финансировании терроризма, в участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом Азербайджана, а также в незаконном пересечении границы.

В заявлении службы госбезопасности Азербайджана в сентябре 2022 года экс-глава так называемого правительства Нагорного Карабаха «незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска с целью совершения террористических актов и диверсий и въехал на территорию временного проживания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».