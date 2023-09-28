Политолог: Украину поддерживают даже «пророссийские» политики 28.09.2023, 14:28

Владимир Фесенко

ЕС остается для Киева прогнозируемым партнером.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что рассчитывает завершить войну в Украине к 2025 году. Одна из ставок России — на усталость Запада в войне и приход к власти в европейских странах популистов, которые будут выступать за прекращение помощи Украине.

Насколько эта ставка может сыграть? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к известному украинскому политологу, главе Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фесенко:

— Сразу скажу, что общеевропейскую политику определяет Европейская комиссия, саммит стран ЕС, лидеры европейских стран. Наибольшее влияние имеют такие крупные европейские страны, как Франция и Германия.

Обратите внимание, что за время полномасштабной войны и Франция, и Германия стали более проукраинскими. Германия, которая ранее вообще летальное оружие нам не поставляла, сейчас является главным поставщиком оружия и боеприпасов Украине. Подчеркну, ни Великобритания, ни Польша, а именно Германия. Это пример того, как изменилась ситуация.

Что касается отдельных стран, то приведу пример из недавнего прошлого. В одной из самый крупных европейский стран, Италии, где тоже сильно представлены пророссийские интересы, к власти пришла коалиция правых партий. Там есть и были политики из партии «Лига», ориентированные на РФ.

Сейчас же мы видим, что Италия продолжает поддержку Украины, а нынешний новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони симпатизирует и Владимиру Зеленскому, и Украине, активно поддерживая нас. Вот вам и пример. Вроде бы к власти пришли популисты с участием пророссийских сил, а политика не поменялась.

— В Словакии по результатам опросов лидирует популист Роберт Фицо, известный симпатиями в отношении Путина.

— Что касается Словакии, то там в любом случае будет коалиционное правительство. По последним опросам популистская партия Smer во главе с бывший премьер-министром Фицо имеет примерно такие же рейтинги, как и их оппоненты.

Оппоненты Фицо — более проевропейская партия, настроенная на поддержку Украины. К тому же у них будут потенциальные союзники в будущем составе парламента, с которыми они могут создать коалицию. При этом нужно учитывать, что одно дело — предвыборная риторика, другое — реальная политика.

Вот вам еще один пример — Виктор Орбан, который переодически выступает против Украины, критикует нас, не скрывает своей симпатии к Путину, выступает за примирение с Россией, но когда дело доходит до утверждения санкций против РФ, то при первых восьми пакетах никакой критики со стороны премьера Венгрии не было.

Будапешт только с девятого пакета санкций начал выдвигать претензии, но находил компромиссы и соглашался. Да, они выбивали какие-то уступки для себя, но соглашались.

Они также несколько раз выступали против предоставления макроэкономической помощи Украине, но в итоге соглашались. Отмечу, что объемы помощи Украине примерно одинаковы со стороны США и ЕС. Просто со стороны США идет больше военной поддержки, а ЕС дает больше макроэкономической. Особенно в этом году.

Еще обращу внимание на то, что если в США выборы — это потенциальная проблема, есть риск «шатдауна», бюджетного кризиса в ближайшее время, то ЕС работает более системно и планомерно.

Евросоюз уже запланировал на четыре года поддержку Украины в размере 50 миллиардов евро. Это, конечно, такая текущая поддержка, минимум, который нам необходим для поддержания бюджетной стабильности и так далее. Однако здесь важен сам факт планирования на четыре года вперед.

Поэтому, как я уже и сказал, не вижу по Европе больших проблем. Ситуация прогнозируемая.

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