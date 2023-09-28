В Швейцарии вынесен приговор бывшему участнику «эскадрона смерти» 28.09.2023, 16:36

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Юрий Гаравский

Фото: DW

Суд вынес неожиданный приговор.

Сегодня в швейцарском Санкт-Галлене озвучили приговор экс-бойцу СОБРа Юрию Гаравскому. Его неожиданно оправдали по делу об исчезновении оппозиционных политиков в 1999 году, хотя прокурор просил для него 3 года лишения свободы, сообщает «Немецкая волна».

Поясняя приговор, судья заявил, что это особый случай, в котором «замешана власть, и она ответственна за насильственные исчезновения». «Эти факты не должны вызывать сомнений. Но на допросе обвиняемый запутался в противоречиях и уклонялся от ответа», — пояснил свое решение судья.

Он посчитал, что некоторые из показаний Гаравский придумал. Суд пришел к выводу, что Юрий Гаравский, возможно, служил в СОБРе, но его роль в похищениях остается неясной.

«Возможно, он слышал об этом от коллег», — передает слова судьи корреспондентка «Немецкой волны».

Гражданский иск Елены Захаренко и Валерии Красовский на 200 тысяч франков будет перенаправлен в гражданский суд. Судебные издержки на сумму в почти 45 тысяч франков покроет государство.

Гаравского судили в рамках универсальной юрисдикции в Швейцарии.

Бывшего спецназовца обвиняли в похищении экс-министра МВД Беларуси Юрия Захаренко, экс-председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Швейцарское законодательство не позволяло привлечь Гаравского к ответственности по более серьезной уголовной статье — за убийства или соучастие в них, так как вероятные расправы над оппонентами режима происходили на территории Беларуси. Поэтому судили экс-силовика за причастность к «многочисленным исчезновениям».

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