Россия скатилась в промышленную рецессию 29.09.2023, 18:01

Август стал третьим месяцем спада производства.

Пока власти рапортуют о преодолении кризиса и экономическом росте, Росстат зафиксировал, что промышленность скатилась в рецессию. Август стал третьим месяцем спада производства, если устранить сезонный и календарный факторы: в июне-августе он составил 0,2%, 0,1% и 0,3%, приводит данные статистическая служба. Эксперты в зависимости от своих моделей тоже трактуют данные Росстата так, что промышленный рост выдохся и даже сменился спадом, если не рецессией.

Согласно статистике, «в промышленности можно констатировать наступление рецессии», пишут эксперты близкого к властям Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По их оценке, август стал третьим подряд месяцем, в котором отмечается слабое снижение объемов производства. Если устранить сезонность, темп прироста к июлю составил -0,3%, а по сравнению с маем, когда был достигнут исторический максимум, -0,5%. По оценке самого ЦМАКП (он исключает из общей корзины «ненадежные» позиции, например, где данные в разное время уточнялись более, чем на 10%), картина несколько более позитивна: приостановка подъема произошла лишь в августе. Но и масштабы предшествующего роста центр оценивал скромнее, «так что наш уровень, на котором фиксируется «пробуксовка» промышленного роста, практически совпадает с оценкой Росстата».

Торможение подъема эксперты ЦМАКП связывают преимущественно с уменьшением добычи углеводородов, в то время как в обрабатывающих производствах в целом рост продолжился (хотя и медленнее, чем прежде).

Похожие результаты и выводы у аналитиков MMI: промышленность третий месяц подряд топчется на месте, а в августе был небольшой спад. Несмотря на абсолютно фантастическую ситуацию в оборонке, «перегретая промышленность не может продолжать рост даже при трехсменной работе оборонных предприятий», предупреждали они в июле.

Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень, писали в сентябре аналитики Центробанка (это не его официальная позиция): «Возможности для быстрого роста выпуска в большинстве отраслей, вероятно, исчерпаны <…> Наряду с рекордной и, возможно, близкой к предельной загрузкой мощностей, ограничением для дальнейшего роста выпуска компании становится растущая нехватка персонала».

При том катастрофическом дефиците трудовых ресурсов, с которым столкнулась промышленность, дальнейшее наращивание выпуска выглядит «очень сомнительным», а попытки его стимулировать – вредными, рассуждают аналитики MMI: «В условиях, когда промышленность уперлась в свой потенциал, агрессивно-стимулирующая бюджетная политика выглядит абсурдной. Понятно, что это делается для наращивания выпуска вооружений, но для гражданских отраслей это аукнется оттоком кадров и снижением выпуска».

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