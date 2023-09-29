В Могилевском районе 18 человек имели контакт со слюной бешеной собаки

В Могилевском районе 18 человек имели контакт со слюной бешеной собаки1
- 29.09.2023, 19:13
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Двоих она укусила.
Двоих человек собака укусила, 18 человек имели контакт со слюной больного животного (кормили и гладили животное) , — рассказала врач-эпидемиолог Могилевского облЦГЭиОЗ Наталья Морозова.
Пострадавших госпитализировали и назначили курс антирабических прививок. Сообщается, что за 8 месяцев 2023 года в видовой структуре животных, заболевших бешенством на территории Могилевской области, наибольшая доля приходится на диких животных — 65,8% (лисицы −55,5%, енотовидная собака- 5,3%, волк 2,6%, др. дикие- 2,6%), на долю сельскохозяйственных животных — 18,4%. На долю домашних (собаки и кошки) приходится 10,5%, безнадзорных животных — 5,3%.