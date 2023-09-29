Литовским служащим, работающим с секретной информацией, запретят поездки в Беларусь 29.09.2023, 21:29

Ограничения могут затронуть около 56 тысяч госслужащих.

В Литве планируют запретить поездки в Россию и Беларусь тем должностным лицам, которые имеют доступ к секретной информации. Ограничения могут затронуть около 56 тысяч госслужащих.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на руководителя Национального центра управления кризисными ситуациями страны (NKVC) Вильмантаса Виткаускаса.

Запрет будет предусмотрен изменениями закона О государственной и служебной тайне, которые разрабатывает Министерство обороны Литвы.

Такое решение было принято из-за активизации деятельности белорусских спецслужб на границе, пояснили в NKVC.

В частности, в Литве выяснили, что на белорусских пограничных пунктах пропуска литовских граждан допрашивают и принуждают к сотрудничеству путем шантажа и психологического давления.

Правительственная комиссия также утвердила систему индикаторов для оценки угроз и принятия решений по пограничному контролю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».