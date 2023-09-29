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Губернатор Нью-Йорка ввела режим ЧС

  • 29.09.2023, 21:54
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Губернатор Нью-Йорка ввела режим ЧС

Из-за ливней.

Режим ЧС объявили в Нью-Йорке из-за наводнения после ливней, сообщила губернатор штата Кэти Хокул в своем Twitter.

«Я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке, Лонг-Айленде и долине Гудзона из-за сильных дождей, которые мы наблюдаем по всему региону», — написала Хокул. Она призвала жителей не передвигаться по затопленным дорогам.

Телеканал NBC News сообщил, что наводнение привело к серьезным задержкам в работе метро в Нью-Йорке. Дороги в городе залило водой. По прогнозам, дождь не прекратится в ближайшие дни, и с пятницы по утро субботы на северо-востоке штата может выпасть рекордное количество осадков: если в Нью-Йорке за 29 сентября выпадет более 7,13 дюймов дождя (181,1 мм), это станет историческим показателем за все время наблюдений.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил, что могут выпасть 8 дюймов осадков (203,2 мм).

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что предупреждение о ливнях коснулось 8,5 млн человек в Нью-Йорке. Переполненная канализация «не может адекватно» отвести дождевую воду, из-за чего случилось наводнение, пишет The Guardian.

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