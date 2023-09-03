Записавшийся на войну в Украину россиянин погиб в Ростовской области 3.09.2023, 3:34

Его забила военная полиция РФ.

Военнослужащий российской армии Михаил Пичугин, заключивший контракт в начале июня, погиб в конце августа в Ростовской области после избиения сотрудниками военной полиции, рассказали «Агентству» его родные. Это очередной пример неуставных отношений в российской армии, их новый всплеск произошел с началом мобилизации.

48-летней житель Свердловской области Пичугин заключил контракт на два года 3 июня 2023 года. Мужчина собирался участвовать в войне в Украине, говорят его родственники, связавшиеся с «Агентством».

После подписания контракта Пичугина отправили на обучение в Оренбургскую область. Там он, по словам его сестры и жены, жаловался на побои. Он присылал жене фотографии и видео, на которых явно видны синяки на лице. Кроме того, там он получил перелом пальцев, рассказали родственницы (родственницы прислали «Агентству» фото и видео Пичугина в гипсе и с синяками).

В начале августа его перевели в пункт временной дислокации рядом с городом Миллерово в Ростовской области. Там Пичугин с сослуживцами отправился на речку мыться, рассказали родственницы. У речки военные выпивали, отметила в разговоре с «Агентством» жена брата Пичугина. Их заметили сотрудники военной полиции, приковали наручниками к дереву и начали избивать, рассказали родственницы. Об этом они знают от самого Пичугина, который после избиения позвонил жене и маме и рассказал о случившемся.

Позднее мужчине стало хуже, его увезли в больницу. 23 августа Пичугину сделали операцию, на следующий день он умер (фотография справки из морга есть в распоряжении «Агентства»). При этом о смерти мужа его жене рассказал не командир части, а сослуживец Пичугина.

В морге, который посетил брат Пичугина, сказали, что военный скончался от травмы головы. Брату также показали тело, на руке у погибшего видны кровавые следы, похожие на следы от наручников (снимок из морга также есть у «Агентства»).

Следователь Военного следственного управления СК по Южному военному округу Илья Дзюин сказал сестре Пичугина, что будет возбуждено дело по статье об умышленном причинении вреда здоровья, повлекшим смерть по неосторожности (ч.4 ст. 111 УК РФ), если будут обнаружены доказательства. Однако сейчас дело не заведено. Дзюин отказался общаться с «Агентством», переадресовав вопросы в пресс-службу.

С 24 августа родственники пытаются вернуть тело Пичугина домой, но им это не удается.

Мобилизация в сентябре прошлого года привела к всплеску неуставных отношений в армии. В Интернете стали появляться видео, на которых солдаты устраивают акции протеста в казармах, выясняют отношения с командирами, а тех, кто отказывается воевать, отправляют в подвалы.

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