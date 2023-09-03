ВСУ берут Токмак в полуокружение с востока 3.09.2023, 10:09

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Россияне паникуют, ожидая полного обрушения Южного фронта.

ВСУ продолжают «вгрызаться» в основную линию обороны врага на Юге. В панике оккупанты начинают перебрасывать туда дополнительные силы с других отрезков фронта.

Ситуацию на Южном фронте для «24 канала» проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Бои за Запорожскую область

За последние сутки в ВСУ было зафиксированное продвижение на Запорожском направлении в районе Новопрокоповки.

Полковник запаса Роман Свитан считает, что движение ВСУ направлено не на населенный пункт Токмак, а несколько восточнее. ВСУ двигаются между Новопрокоповкой и Вербовым, выдавливая российские гарнизоны в этих населенных пунктах.

«Токмак лучше брать в полуокружение с востока. Движение между Новопрокоповкой и Вербовым и говорит, что мы двигаемся в сторону железнодорожной дороги, которая подходит с востока, и шоссейной дороги с юго-востока», – заметил военный аналитик.

Такие действия заставят россиян покидать окрестные населенные пункты. Далее движение южнее города заставит россиян выходить из Токмака, Энергодара и всего отрезанного Запорожско-Херсонского плацдарма.

Россияне перебрасывают войска на Юг

Институт изучения войны сообщал, что россияне развернули резервную армию, чтобы перебросить ее на Юг Украины.

Свитан объяснил, что у оккупантов должна была развернуться 25-я общевойсковая армия в декабре 2023 года. Однако теперь враг части еще не развернутой армии начинает сейчас перебрасывать на Луганское направление, заменяя там 41-ю общевойсковую армию, которая уже давно воюет.

Однако 41-ю армию они перебрасывают на запорожское направление, понимая, что там вскоре фронт будет полностью прорван и украинские войска выйдут на оперативное пространство.

«25-ка не готова, очень плохо оснащена. Еще как минимум несколько месяцев нужно было ее подготавливать, однако россиян заставляет уже сейчас к такому перемещению наша готовность прорвать Запорожское направление», – рассказал полковник в запасе.

Россияне буквально выбирают между тем, что плохо и что очень плохо. Такими частями они не смогут усилить Запорожский фронт, ведь оккупанты уже давно воевали на Луганском фронте и нуждаются в ротации. Такие действия россияне совершают от безысходности, к тому же заводят совсем молодых не подготовленных бойцов на Луганское направление.

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