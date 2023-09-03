В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю

В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю5
- 3.09.2023, 21:04
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В эксперименте примут участие более 50 компаний.
В Германии проведут эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней с сохранением зарплаты, оценивать результат будут консалтинговая компания Intraprenör и ученые из университета Мюнстера. Об этом в Intraprenör рассказали агентству RND.
Ожидается, что в исследовании примут участие более 50 компаний из различных отраслей. С 1 сентября организации могут подавать заявку на участие в эксперименте. С 1 февраля компании-участницы на полгода перейдут на четырехдневную рабочую неделю, при этом зарплаты сотрудников останутся прежними.
Intraprenör поможет компаниям выбрать подходящие модели рабочего времени. Единая модель для всех компаний и сотрудников не предусмотрена.
Первые результаты немецкого пилотного проекта ожидаются в мае. Публикация итогового доклада запланирована на октябрь. Пилотный проект финансируется самими компаниями, а размер взносов зависит от размера компании. Государственное финансирование пока не предусмотрено.
Эксперимент нацелен на то, чтобы узнать, действительно ли сотрудники, работающие четыре дня в неделю вместо пяти, больше довольны своей жизнью и чувствуют себя более здоровыми, реже обращаются к врачам, а производительность при этом остается прежней.
Проект сопровождается некоммерческой организацией 4 Day Week, которая проводила подобные эксперименты в других странах, например в Великобритании.