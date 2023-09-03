В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю 5 3.09.2023, 21:04

2,386

В эксперименте примут участие более 50 компаний.

В Германии проведут эксперимент по сокращению рабочей недели до четырех дней с сохранением зарплаты, оценивать результат будут консалтинговая компания Intraprenör и ученые из университета Мюнстера. Об этом в Intraprenör рассказали агентству RND.

Ожидается, что в исследовании примут участие более 50 компаний из различных отраслей. С 1 сентября организации могут подавать заявку на участие в эксперименте. С 1 февраля компании-участницы на полгода перейдут на четырехдневную рабочую неделю, при этом зарплаты сотрудников останутся прежними.

Intraprenör поможет компаниям выбрать подходящие модели рабочего времени. Единая модель для всех компаний и сотрудников не предусмотрена.

Первые результаты немецкого пилотного проекта ожидаются в мае. Публикация итогового доклада запланирована на октябрь. Пилотный проект финансируется самими компаниями, а размер взносов зависит от размера компании. Государственное финансирование пока не предусмотрено.

Эксперимент нацелен на то, чтобы узнать, действительно ли сотрудники, работающие четыре дня в неделю вместо пяти, больше довольны своей жизнью и чувствуют себя более здоровыми, реже обращаются к врачам, а производительность при этом остается прежней.

Проект сопровождается некоммерческой организацией 4 Day Week, которая проводила подобные эксперименты в других странах, например в Великобритании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».