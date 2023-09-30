закрыть
30 сентября 2023, суббота, 9:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России помилованный Путиным «вагнеровец» заживо сжег свою сестру

1
  • 30.09.2023, 9:28
  • 2,020
В России помилованный Путиным «вагнеровец» заживо сжег свою сестру

Причиной стал бытовой спор.

В Нижегородской области РФ экс-заключенный из «Вагнера» заживо сжег свою сестру, сообщает «Астра».

Причиной убийства стал бытовой спор. Пострадавшая умерла на месте, а ее брат Олег Гречко попал в больницу с множественными ожогами.

Ранее 55-летний Гречко был неоднократно судим. В марте 2022 года его приговорили к 11 годам колонии особого режима за убийство своего знакомого, которому он нанес не менее 12 ударов ножом, а после задушил проводом от кипятильника.

Спустя год он получил помилование от президента РФ Владимира Путина благодаря службе в ЧВК «Вагнер». Последнее уголовное дело на него завели этим летом — за побои и кражу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»