В России помилованный Путиным «вагнеровец» заживо сжег свою сестру 1 30.09.2023, 9:28

2,020

Причиной стал бытовой спор.

В Нижегородской области РФ экс-заключенный из «Вагнера» заживо сжег свою сестру, сообщает «Астра».

Причиной убийства стал бытовой спор. Пострадавшая умерла на месте, а ее брат Олег Гречко попал в больницу с множественными ожогами.

Ранее 55-летний Гречко был неоднократно судим. В марте 2022 года его приговорили к 11 годам колонии особого режима за убийство своего знакомого, которому он нанес не менее 12 ударов ножом, а после задушил проводом от кипятильника.

Спустя год он получил помилование от президента РФ Владимира Путина благодаря службе в ЧВК «Вагнер». Последнее уголовное дело на него завели этим летом — за побои и кражу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».