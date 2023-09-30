В России помилованный Путиным «вагнеровец» заживо сжег свою сестру

В России помилованный Путиным «вагнеровец» заживо сжег свою сестру1
- 30.09.2023, 9:28
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Причиной стал бытовой спор.
В Нижегородской области РФ экс-заключенный из «Вагнера» заживо сжег свою сестру, сообщает «Астра».
Причиной убийства стал бытовой спор. Пострадавшая умерла на месте, а ее брат Олег Гречко попал в больницу с множественными ожогами.
Ранее 55-летний Гречко был неоднократно судим. В марте 2022 года его приговорили к 11 годам колонии особого режима за убийство своего знакомого, которому он нанес не менее 12 ударов ножом, а после задушил проводом от кипятильника.
Спустя год он получил помилование от президента РФ Владимира Путина благодаря службе в ЧВК «Вагнер». Последнее уголовное дело на него завели этим летом — за побои и кражу.