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В Чехии задержали белорусский фургон с 33 мигрантами

  • 30.09.2023, 11:41
В Чехии задержали белорусский фургон с 33 мигрантами

Среди них было трое детей.

В Чехии задержали белорусский фургон с 33 мигрантами, водителю грозит восемь лет тюрьмы, Об этом сообщила Дана Чирткова, представитель полиции региона Высочина, где были обнаружены мигранты, пишет novinky.cz.

По информации издания, вместо паллет с товаром иностранец перевез через всю Чехию в закрытом грузовом отсеке фургона 33 человека, за что 29 сентября он оказался под стражей.

33-летний белорус запихнул несколько человек, включая женщину и троих детей, в транспортный отсек автомобиля VW Crafter. Автомобиль был остановлен для проверки сотрудниками мобильного отряда Управления Службы внешней полиции во вторник, 26 сентября, около 15:30 на 145-м километре трассы D1 в направлении Праги.

«Полицейские изъяли всех мигрантов и доставили их в Департамент иностранной полиции в Йиглаве. Поскольку у этих лиц не было никаких документов, разрешающих пребывание на территории Чехии, после проведения необходимых идентификационных операций они получили предписания о выезде, предписывающие им покинуть территорию Чехии в течение семи дней», – сообщила представитель полиции.

Единственным, кому не удалось выйти на свободу, был водитель. Сотрудники правоохранительных органов задержали его и его фургон. Для уголовного разбирательства мужчина был доставлен в полицейскую камеру в качестве подозреваемого, где ему было предъявлено обвинение в организации и содействии незаконному пересечению государственной границы в присутствии переводчика.

«Учитывая количество перевозимых людей, которые находились в грузовом отсеке в буквально нечеловеческих условиях, это деяние оценивается более строго, и контрабандисту грозит тюремное заключение сроком до восьми лет», – заявил представитель полиции.

После этого обвиняемый был отправлен под стражу окружным судом города Ждяр-над-Сазавоу.

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