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В Армении предложили забрать у России Армавир и Сочи

  • 30.09.2023, 11:47
В Армении предложили забрать у России Армавир и Сочи

Инициативу озвучил экс-сотрудник аппарата президента страны.

Экс-помощник советника президента Армении по нацбезопасности Владимир Погосян предложил забрать Крым, Сочи и Армавир в ответ на провокационные заявления депутата российской Госдумы Евгения Федорова. Об этом он заявил в своей программе «Откровенный разговор с Владимиром Погосяном» на армянском телеканале «Ноян Тапан».

Погосян отреагировал на многочисленные провокационные заявления депутата Госдумы Евгения Федорова о том, что Армения перестанет существовать и станет частью РФ, а Азербайджан вроде бы не нарушит международное право, если присоединит к себе Зангезур.

— Если вы говорите, что все вышли из СССР незаконно, то говорите и об Азербайджане тоже. Если вы говорите, что границы вышли незаконны и Азербайджан может брать, что захочет, простите… Мы тоже можем брать у Азербайджана все, что захотим. Например, Карабах. Нет никаких границ, как вы говорите, — сказал Владимир Погосян.

— И если нет никаких границ, мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский, — добавил он.

Напомним, недавно Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана. И оттуда начался массовый уход населения. По состоянию на утро пятницы 29 сентября, Нагорный Карабах покинули 98,5 тысячи человек из 120 тысяч.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе не останется вообще.

В пятницу Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.

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