WSJ: Варшава раскрыла шпионскую сеть с белорусами благодаря звонку случайного прохожего 6 30.09.2023, 11:58

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Мужчина прогуливался недалеко от железной дороги и аэропорта в Жешуве.

Американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило подробности выявления российской шпионской сети в районе города Жешув весной 2023 года. Согласно данным издания, все началось со звонка пьяного поляка.

Нетрезвый мужчина прогуливался недалеко от железной дороги и местного аэропорта в Жешуве и заметил подозрительную камеру. Она была направлена на пути.

Именно после этого звонка, польские спецслужбы начали расследовать, что происходит в районе главного логистического центра поставок помощи Украине. В результате там обнаружили ещё больше камер на железнодорожных станциях и железнодорожных переездах. Уже в марте спецслужбы заявили о ликвидации группы шпионов-диверсантов.

Кстати, именно через Жешув, который американцы называют Джей-таун, перевозят западные вооружения на миллиарды долларов для Украины. Жешув как логистический центр заработал спустя 48 часов после начала конфликта на Украине.

Теперь в аэропорту Жешува установлено несколько уровней систем противовоздушной обороны, поставленных США, Великобританией и Польшей. Американские батареи Patriot хорошо видны с территории аэропорта.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило, что среди задержанных весной в Польше диверсантов были белорусы и украинцы.

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