Путин и Кадыров: перед ликвидацией у Пригожина тоже была встреча Альфред Кох

30.09.2023, 13:12

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У главы Кремля есть известный «учитель».

Путин принял Кадырова и мило с ним пообщался в общем-то ни о чем. После, в коридорах Кремля Рамзан Ахматович дал интервью, в котором на вопрос: «Как здоровье?» - молча демонстрировал свой бицепс и улыбался. Он был явно доволен приемом.

Весь этот спектакль имел одну единственную цель: показать всему миру, что Путин поддерживает Кадырова, Путин ему доверяет и нет никакого напряжения между Путиным и главой Чечни. (Не смотря на то, что по сети уже несколько дней как гуляют кадры избиения несовершеннолетним сыном Кадырова Адамом задержанного за сожжение корана Никиты Журавеля).

Путин всегда так делает, когда хочет показать, что он полностью поддерживает прямое и открытое нарушение закона. Так было когда чеченцы убили Бориса Немцова. Буквально через пару дней Путин принял в Кремле Кадырова и демонстративно вручил ему орден.

Так было и на пятилетие убийства Немцова, когда в этот же день он под камеры вручил орден Сулейману Гермееву. Ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что хотел Путин показать этим своим жестом. Все все прекрасно поняли.

Много лет назад, я написал статью «Краткий курс Ленина». В ней я как бы говорю от имени Ленина. Позволю себе самоцитату из этой статьи:

«... Что самое главное в жизни? Деньги? Успех у женщин? Поиск истины? Творческое самовыражение? Дудки! Самое главное – власть. Власть над людьми. Нет ничего выше, заманчивее, желаннее. Только власть, много власти.

Власть – мерило осмысленности/бессмысленности твоего бытия. В борьбе за власть все средства хороши. Для ее удержания – тем более. Никогда! Никогда я не отдам власть! Я буду за нее драться как лев! То, что я готов на любое зверство, на террор любого масштаба, на самое гнусное преступление ради власти – это я уже всем доказал».

Это теперь банальность. И хорошо, что это теперь банальность. Пусть никто не питает на мой счет никаких иллюзий. Люди во всем мире должны усвоить простую истину: Ленин – это просто машина по завоеванию и удержанию власти.

В моем сердце нет места ни для приличий, ни для милосердия (поповское слово), ни для великодушия. Все меряется только по критерию полезности/вредности для моей власти. Цель, которую я ставлю перед собой: внушать ужас. Я должен внушать ужас. Все люди без исключения должны усвоить (и я думаю, что они усвоили): никакого сопротивления.

Никакого! Сама мысль о сопротивлении мне должна приводить их в ужас. Как только тень от этой мысли на секунду коснется их сознания – у них от страха должны подкашиваться колени. Потому что это означает не только смерть конкретно для них (ишь как легко хотели отделаться!). Это означает истребление всех их родных и близких. Всех. Включая грудных детей. Они все будут убиты у него на глазах. И лишь потом будет убит сам «мыслитель»…

Теперь понятно чей ученик Путин? Для чего ему эти демонстративные и показательные встречи и награждения? Позволю себе еще одну цитату, теперь уже из самого Ленина: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас». Ровно это Путин и сделал со всей российской системой правосудия.

Таким образом сегодняшняя встреча Путина и Кадырова есть прямой и четкий сигнал обществу (прежде всего - российскому): Кадыров и его головорезы не ограничены никакими рамками и условностями, они выведены за границы правового поля и они полностью безнаказанны. Они могут выкрасть кого угодно, могут убивать, пытать и мучить любого человека. Единственный кто может давать им указания и кого они слушаются - это Путин. Всякий, кто будет против Путина (не имеет значения по какому поводу) - будет уничтожен этими или подобными им людьми.

Для меня этот сегодняшний прием Кадырова является еще одним доказательством того, что Путин построил государство, основанное на ничем не ограниченном терроре. Терроре в самом классическом его варианте, то есть открытом уничтожении любого инакомыслия.

Даже не так… Даже еще страшнее: на подавлении любой попытки потребовать от власти хоть каких-то объяснений ее действий, кроме тех, которые она сама посчитает необходимым дать.

Все чего хочет Путин от подданных, это слепого подчинения. Подчинения без разговоров и дискуссий. При этом, взамен народной покорности, он не берет на себя никаких встречных обязательств перед людьми. Он даже не обещает быть логичным и последовательным. Он может сегодня черное назвать белым, а завтра - наоборот. И публика должна с ним немедленно согласиться. Иначе она будет иметь дело с Кадыровым. Или с ФСБ, или еще с кем-то типа, например, покойного Пригожина.

Но и Рамзан Ахматович, кстати, не можете быть абсолютно спокоен на свой счет. Эти встречи - они же сигнал для публики, а не для него самого. Помнится, перед гибелью у Пригожина тоже была встреча с Путиным. И тоже, говорят, они очень долго и тепло разговаривали…

Путин - монстр и выродок. Ему нет места среди людей. Я уже писал об этом сто раз и напишу еще. Все, кто считает, что с ним можно о чем-то договориться (пишут, что кое у кого в Вашингтоне есть на этот счет иллюзии) - просто путинские «полезные идиоты». Они ведут мир к гибели, самонадеянно предполагая, что, напротив, его спасают.

В свое время Иван Бунин назвал Ленина «нравственным уродом от рождения». Это в полной мере относится и к Путину. У него совершенно очевидные провалы морали. Например, у него вообще нет стыда. Напрочь. Его столько раз ловили на самой откровенной лжи, а ему как с гуся вода. Он просто не различает правду и ложь. Он не понимает в чем разница между ними.

Он считает, что совершать преступления нельзя только из-за риска быть пойманным. Если риска нет - то их совершать не только можно, но и нужно. Глупо не совершать преступления, если ты знаешь, что тебя не поймают.

Я могу еще долго распространяться на эту тему. Но здесь важно сказать вот что: сегодня Украина и ее союзники ведут войну с путинской агрессией против украинского народа. Можно сколько угодно спорить, хочет ли Путин уничтожить только одну Украину или он хочет захватить всю Европу. Есть ли угроза НАТО со стороны Путина или ее нет и т.д.

Но одно для меня лично несомненно: Украина ведет борьбу со злом в самой его открытой и чудовищной форме. Нет ничего, что могло бы поколебать мою уверенность в том, что Путин и его режим - это абсолютное зло. Зло библейского масштаба и в его самых зоологических формах. И борьба с этим злом - это безусловно правое дело.

Так что знайте: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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