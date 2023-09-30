Лукашенко испугался получения ордера Гааги за похищения украинских детей 4 30.09.2023, 16:02

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Их хотят показать дипломатам.

Власти Беларуси решили организовать тур представителям дипломатического корпуса по местам «проживания, обучения и оздоровления» украинских детей, которые были вывезены с оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Указанная мера имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Согласно нормам международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление.

Во избежание ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями. Призываем иностранные государства, дипломатические представительства которых получили соответствующие приглашения в Минске воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима.

Как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжим работу по привлечению к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ордер за вывоз украинских детей был выдан на президента России Владимира Путина. Если он прилетит в любую из стран, ратифицировавших Римский статут, его могут задержать. Таких стран — 123.

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