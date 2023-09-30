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Лепс и Чичерина хотели поддержать оккупантов, но опозорились

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  • 30.09.2023, 20:16
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Лепс и Чичерина хотели поддержать оккупантов, но опозорились

Пропагандисты выдали нелепый «хит».

Приспешники Кремля, а по совместительству певцы, Григорий Лепс, Юлия Чичерина и Влад Маленко выполнили новый заказ власти – создать «патриотический» трек. Коллективно вспомнив все известные истории имена русских художников, писателей, ученых и политиков, пропагандисты выдали нелепый «хит», пишет obozrevatel.com.

Без лжи, манипуляций и искажения фактов, как обычно, не обошлось. Видео, где артистов поместили между фото и вырезок из российских газет, появилось на YouTube.

В порядке очереди каждый из путинистов исполнил свой куплет. Не прошло и 20 секунд, как исполнители начали паразитировать на именах.

В первом же куплете Лепс выдал, что «Вернадский видел в небе русские маяки». К слову, «маяками» в песне характеризуют достижения РФ, оккупантов и вообще что угодно, связанное с террористическим государством.

Однако историки бы с Лепсом не согласились. Ученый Владимир Вернадский, хоть и родился в Санкт-Петербурге, посвятил жизнь возрождению украинской культуры. Он был основателем Национальной библиотеки Украинского государства в Киеве, членом Научного общества Шевченко, требовал признания наличия отдельного украинского народа, что шло вопреки позиции властной верхушки Российской империи.

Перед смертью ученый передал в Академию наук Украины свои воспоминания, в которых отмечал: «Я верю в большое будущее и Украины, и Украинской академии наук». Ни слова о «русских маяках».

«Своим» для россиян стал Гоголь, рожденный в Украине. Не обошли стороной пропагандисты и оккупированные города Украины. Так, в тексте говорится, что Донецк наравне с другими городами РФ и оккупированными регионами «сделали выбор. И этот выбор – Бог». Господом они, вероятно, считают своего вождя Владимира Путина.

В клипе все трое пропагандистов предстали в воинственных позах, Лепс пищал, а зрителям показывали черно-красные декорации с оружием и разными достопримечательностями РФ.

Пищал от этого абсурда, кстати, не только Лепс. Судя по комментариям, россияне высоко оценили эту насмешку над музыкой и вдохновились на новые военные преступления. Впрочем, просмотров на ролике слишком мало, чтобы назвать это безобразие «хитом», поэтому, скорее всего, жить «Маяки» будут только на пропагандистских концертах.

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