У подводного вулкана Аляски найдено загадочное золотое яйцо

У подводного вулкана Аляски найдено загадочное золотое яйцо2
- 4.09.2023, 12:00
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Оно находилось на глубине около трех километров.
У подножия подводного вулкана у берегов Аляски найдено уникальное золотое яйцо с дырой. Об этом пишет Futurism.
Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уже назвали находку жуткой.
Ее обнаружили на глубине около трех километров.
«На поверхности загадочного шара располагалась зияющая дыра, будто что-то пыталось выбраться из него, или наоборот — прорваться. После нескольких шуток из Секретных материалов и нескольких фильмов ужасов мы приняли решение использовать роботизированную руку аппарата, чтобы собрать образец загадочного яйца и изучить его ДНК. К счастью, во время сбора образцов, из золотого яйца никакого чудовища не появилось. Более того, оно походило на желатин или шелк», - отметили ученые.
Идентифицировать найденный артефакт пока не удалось.
This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) August 31, 2023
Today we dive on Denson Seamount. ROVs are launching & will remain on the seafloor until ~ 3:45pm ADKT/7:45pm EDT.
Join us! https://t.co/ScOhpINB18#Okeanos #seascapealaska #explore pic.twitter.com/Eq1sYeVQrr