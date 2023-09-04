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У подводного вулкана Аляски найдено загадочное золотое яйцо

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  • 4.09.2023, 12:00
  • 4,622
У подводного вулкана Аляски найдено загадочное золотое яйцо

Оно находилось на глубине около трех километров.

У подножия подводного вулкана у берегов Аляски найдено уникальное золотое яйцо с дырой. Об этом пишет Futurism.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уже назвали находку жуткой.

Ее обнаружили на глубине около трех километров.

«На поверхности загадочного шара располагалась зияющая дыра, будто что-то пыталось выбраться из него, или наоборот — прорваться. После нескольких шуток из Секретных материалов и нескольких фильмов ужасов мы приняли решение использовать роботизированную руку аппарата, чтобы собрать образец загадочного яйца и изучить его ДНК. К счастью, во время сбора образцов, из золотого яйца никакого чудовища не появилось. Более того, оно походило на желатин или шелк», - отметили ученые.

Идентифицировать найденный артефакт пока не удалось.

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