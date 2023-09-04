У подводного вулкана Аляски найдено загадочное золотое яйцо 2 4.09.2023, 12:00

4,622

Оно находилось на глубине около трех километров.

У подножия подводного вулкана у берегов Аляски найдено уникальное золотое яйцо с дырой. Об этом пишет Futurism.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) уже назвали находку жуткой.

Ее обнаружили на глубине около трех километров.

«На поверхности загадочного шара располагалась зияющая дыра, будто что-то пыталось выбраться из него, или наоборот — прорваться. После нескольких шуток из Секретных материалов и нескольких фильмов ужасов мы приняли решение использовать роботизированную руку аппарата, чтобы собрать образец загадочного яйца и изучить его ДНК. К счастью, во время сбора образцов, из золотого яйца никакого чудовища не появилось. Более того, оно походило на желатин или шелк», - отметили ученые.

Идентифицировать найденный артефакт пока не удалось.

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.



Today we dive on Denson Seamount. ROVs are launching & will remain on the seafloor until ~ 3:45pm ADKT/7:45pm EDT.



Join us! https://t.co/ScOhpINB18#Okeanos #seascapealaska #explore pic.twitter.com/Eq1sYeVQrr — NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) August 31, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».