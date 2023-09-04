В Ивьевском районе прорвало дамбу, которую год назад открыл министр природных ресурсов 6 4.09.2023, 15:23

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Уровень воды упал почти до нуля.

Чуть больше года назад министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык открыл в агрогородке Трабы благоустроенную зону отдыха. В нее входило и созданное с помощью дамбы озеро, куда министр торжественно запустил рыбу. Правда, 1 сентября плотина, видимо, окончательно перестала справляться со своей задачей. Ограждение прорвало, и водоем значительно обмелел в течение часа, рассказал «Зеркалу» местный житель. Узнали детали.

Пруд на реке Клева в агрогородке Трабы создали больше 30 лет назад, вспоминает наш читатель Валентин (имя изменено). Правда, 10 лет назад дамбу прорвало в первый раз, и местные своими силами пытались все восстановить. Вышло более-менее.

— А в прошлом году вмешалось министерство, — продолжает собеседник. — Толком они ничего не сделали: почистили берега, поставили две беседки и сделали пляж. Открывали все с участием министра. Но на деле получилось так, что вода шла в озеро водопадом и под большим давлением. Местные предупреждали, что конструкция не выдержит, так как дамба не забетонирована, но никто не слушал. И в течение года напор воды вымыл за ней яму.

Как уточняет Валентин, эту яму рыбаки заметили еще зимой, и вместе с соседями пытались засыпать самостоятельно. А потом за происходящим особо не следили, да и к местным властям не обращались: «Они же сделали реконструкцию, значит, им виднее, как правильно». Но в прошлую пятницу жители агрогородка заметили серьезную проблему.

— У нас было предположение, что землю из-под дамбы вымывает опять. Но никто не проверял, так как это опасно, — рассказывает читатель. — И вот в пятницу все произошло мгновенно: начался водоворот, и вода ушла из озера. В итоге ее уровень упал почти до нуля, рыба погибла. [Андрей] Худык примчался из Минска через два часа после происшествия, только ничего потом не произошло. Просто приехал, посмотрел и все, на выходных никаких движений не было. И сегодня [4 сентября], ничего там не происходит. Получается, вся реконструкция провалена, а озеро простояло только год. Думаю, опять будут делать, но это же еще деньги.

Что говорят в исполкоме?

За комментарием по поводу происшествия в Трабский сельский исполнительный комитет обратились журналисты блога «Люди». Председательница исполкома Валентина Марусова в ответ на вопрос о ситуации с дамбой и озером заявила, что вопрос уже решается.

— Все у нас хорошо. Работы идут, все восстанавливается. У нас был очень сильный ураган, и это просто его последствия. До сих пор есть поваленные деревья, поэтому все это устраняется. Как и по всей республике. Лесничества работают, спасатели — все работают.

— То есть все восстановят, повода для переживания у людей нет?

— Я не понимаю, кто переживает, о чем вы? Никакой паники у нас нет. <…> Это последствия урагана, который прошел. Как и везде, у нас все убирается.

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