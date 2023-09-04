В Беларуси «застряли» семь авто премиум-класса 4.09.2023, 19:11

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Их везли из Литвы в Кыргызстан.

В пункте пропуска «Бенякони» за август задержали семь легковых автомобилей премиум-класса, которые пытались незаконно провезти из Литвы в Кыргызстан через Беларусь. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Через пункт пропуска «Бенякони» на литовско-белорусской границе в августе пытались незаконно ввести в Беларусь Lexus ES300h 2020 года, Lexus LX570 2021 года, Toyota RAV4 2021 года, Toyota Tundra TRD PRO 2022 года, BMW X7 2022 года, BMW X5 2022 года и BMW 530d 2022 года.

В документах общая заявленная стоимость автомобилей составляла 582 тысячи рублей, а конечной точкой маршрута значился Кыргызстан. Белорусские таможенники выяснили, что фактическая стоимость автомобилей оказалась почти в два раза выше заявленной — 1,2 млн рублей. Таким образом владельцы авто пытались сэкономить на таможенных платежах в общей сложности более 210 тысяч рублей.

По данным фактам составлены протоколы по ч. 3 ст. 15.5 КоАП (Недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

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