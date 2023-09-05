Bloomberg: Россия теряет крупнейшего покупателя нефти 5.09.2023, 2:10

Власти Индии решили переключиться на поставки нефти из стран Персидского залива.

У повышения цены на российскую нефть возникло мгновенное последствие: Индия объявила о сокращении ее закупок и возвращении к поставкам с Ближнего Востока. Таким образом, Россия теряет своего крупнейшего покупателя нефти, пишет информационное агентство Bloomberg (перевод — dialog.ua).

Зависимость Индии "от нефти из России будет существенно уменьшена", заявил глава Минэнерго страны Хардеп Пури.

Цены на нефть из стран Персидского Залива "стали значительно более привлекательными", подчеркнул он. Российская нефть для Индии дорожает после того, как ограничить скидки на нее потребовал Путин.

Объемы поставок нефти из РФ в Индию снижаются 3 месяца подряд и в июне упали до минимума с начала года.

Для российских нефтяников индийский рынок оказался "капканом": поставки оплачивались в индийских рупиях, которые "зависли" в местных банках без возможности вывода или конвертации в другие валюты. Объем этих "застрявших" платежей достиг $39 млрд.

Конфетно-букетный период закончился, начинаются бытовые трудности, комментирует информацию российский аналитик Анатолий Несмиян. Индия готова была покупать российскую нефть, не обращая внимания на политические издержки и возможные конфликты со странами, объявившими санкции России. Но теперь, когда российское руководство потребовало снизить скидки и получать "справедливую" цену, для индийцев российская нефть потеряла привлекательность.

"Плюс в самой России не понимают, что делать с грудой рупий, которые теперь висят мертвым грузом, а платить долларами индийцы не намерены категорически. В итоге все возвращается к началу конфликта с Украиной - снова непонятно, куда девать нефть. Россия присоединилась к сокращениям ОПЕК, но этого мало, нужно срочно пристраивать порядка миллиона баррелей нефти в сутки, а это порядка 20 процентов всего экспорта. В противном случае сокращать добычу придется явочным порядком", - пишет эксперт.

Для "партнеров" ситуация, в которую попала Россия, выглядит очень комфортной: во-первых, нефть уходит с рынка, что само по себе поддерживает цены, плюс российская нефть перестает конкурировать с ними на традиционных рынках Азии. Мало того, теперь от российской нефти свободен европейский рынок, и сейчас саудиты и иранцы активно делят его с американцами.

"Все заняты, кроме России. Наше руководство рассматривает разбитое корыто в надежде, что его как-то удастся подлатать", - добавил он.

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