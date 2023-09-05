Дроны атаковали Москву: в столице РФ бушует масштабный пожар 5.09.2023, 7:45

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Московские аэропорты закрыты, введен план «Ковер».

В России утром во вторник, 5 сентября, пожаловались на новую атаку БПЛА. В Московских аэропортах снова задерживали рейсы – план «Ковер» был объявлен во «Внуково», передает obozrevatel.com.

Также самолеты задерживали на вылет и взлет в «Домодедово» и «Шереметьево». В министерстве обороны РФ сперва заявили, что «сбили БПЛА» над Калужской областью.

В атаке российское ведомство традиционно обвинило Украину. Там выдали, якобы «силами ПВО был уничтожен дрон самолетного типа».

В свою очередь ресурс Flightradar24 показывал отсутствие каких-либо самолетов в воздушном пространстве над Москвой в это время.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА также сбили в Истринском районе. По его словам, беспилотники летели на российскую столицу.

Он утверждал, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков «предварительно нет», однако там работают экстренные службы.

Позже Собянин заявил уже о третьем беспилотнике, который тоже «был уничтожен» над Тверской областью в районе села Завидово, а в Истринском районе Подмосковья в результате падения дрона он подтвердил повреждение какого-то бытового объекта.

Между тем, в столице РФ вспыхнул масштабный пожар. В столице РФ Москве загорелись якобы «склады».

Новое ЧП в Москве произошло в районе Ленинградского вокзала. Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram.

На опубликованных россиянами кадрах в сети видно, что пожар на месте сильный.

Как пишут российские СМИ, на место происшествия уже отправились экстренные службы и пожарный поезд. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

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