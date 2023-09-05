Атака БПЛА на Москву: взрыв прогремел над резиденцией Путина 5.09.2023, 7:51

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Яркую вспышку показали на видео.

Один из беспилотников, летевших сегодня в сторону Москвы, сбит над резиденцией Путина.

В ночь на вторник, 5 сентября 2023 года, в районе Завидово в Тверской области РФ был сбит беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом, как передает Charter97.org, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

На территории Завидово расположена государственная резиденция президента РФ.

Момент уничтожения БПЛА в небе над Тверской областью в районе резиденции Путина в Завидово показали на видео.

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