Атака БПЛА на Москву: взрыв прогремел над резиденцией Путина
- 5.09.2023, 7:51
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Яркую вспышку показали на видео.
Один из беспилотников, летевших сегодня в сторону Москвы, сбит над резиденцией Путина.
В ночь на вторник, 5 сентября 2023 года, в районе Завидово в Тверской области РФ был сбит беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом, как передает Charter97.org, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
На территории Завидово расположена государственная резиденция президента РФ.
Момент уничтожения БПЛА в небе над Тверской областью в районе резиденции Путина в Завидово показали на видео.