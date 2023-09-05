В Беларусь с юга Скандинавии идет антициклон 5.09.2023, 16:24

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Он скажется по погоде в ближайшие дни.

6 сентября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +19..+25°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +27°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти, пишет сайт pogoda.by.

7-8 сентября погодные условия в основном будет определять антициклон, центр которого будет смещаться с юга Скандинавского полуострова на территорию Беларуси. Ожидается малооблачная погода.

7 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит от +3°С в северо-восточных до +14°С в южных районах Беларуси; максимальная днем будет от +17°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны.

8 сентября без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +19..+25°С, в юго-западных районах республики до +27°С.

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