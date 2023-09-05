Путин почувствовал себя изгоем 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

5.09.2023, 16:44

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Фото: Getty Images

Поэтому и занимается имитацией и демонстрацией собственной «значительности».

Как укутать туманом провал отлично показал сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков, важно сообщив, что целью провальных переговоров Путина и Эрдогана было «сверить часы».

Итак, по зерновой сделке и по Украине ноль, но, по словам Пескова, переговоры были «очень и очень конструктивными и плодотворными». При этом «конструктив» и «плодотворность» изначально были обречены, так как «достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно».

Но если так, то зачем нужно было встречаться? Для Путина в этом есть только один смысл – показать, что он не изгой, к нему приезжают, с ним разговаривают.

Вот, собственно, и вся «дипломатия». Очередная имитация и демонстрация собственной «значительности» вместо решения неотложной задачи - прекращения боевых действий в Украине, возвращения в признанные нашими международными договорами границы, использования Турции в качестве посредника.

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