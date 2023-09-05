«Наши молодые ребята, поняли, что это русский и вывели его из бара» 5.09.2023, 17:15

Как выглядит жизнь айтишников в Гродно.

Начинающая разработчица из Гродно, которая недавно закончила универ и сейчас отрабатывает распределение в небольшой продуктовой компании, рассказала devby.io о зарплатах, ценах, досуге и как выглядит жизнь айтишников в самом западном городе Беларуси.

Зарплаты заморожены, хорошо только на российском рынке

Первая волна сокращений в гродненских компаниях была 2020 году. Посокращали всех, без кого справятся — зачем держать 5 разрабов, когда работу могут делать и 2? У компаний, которые работают с российскими клиентами, ситуация стабильная.

Вакансий в России много, мне тоже прилетает иногда: «Не хотите поработать на Сбер? А на Альфа-банк?».

Сеньор-разработчики в Гродно — это мужчины за 30, которые плохо знают английский. Им проще найти общий язык с русскими, проще, донести информацию, да даже пошутить на работе.

Продуктовые компании чувствуют себя лучше, чем аутсорс. Мы (продукт) сами ищем клиентов, сами себе заказчики, а аутсорс «валится» — знакомые рассказывают, что сильно поснижали зарплаты.

Джунам сложно найти даже вакансию. Да и очень много требований. Ты без опыта работы, но знать должен на уровне миддла. Многие компании готовы перевезти ключевых сотрудников, но переиндексации зарплаты не будет.

Вилки зарплат

Человек с моим профилем и двумя годами опыта в Минске будет зарабатывать 3 тысячи долларов (грязными). В Гродно вилка до налогов — меньше 2 тысяч. Одна минская компания построила всю свою рекламу для хайринга на этом: «Работайте в Гродно получая минскую зарплату».

Гродно достаточно дорогой город — покушать, алкоголь и напитки иногда дороже, чем в Минске из-за туристов. Но аренда дешевле: можно найти нормальную квартиру за 200 долларов, в Минске — от 400 долларов.

Релокейт

Сейчас многие думают про эмиграцию, я и сама хочу уехать, как только закончится отработка. Польша — на первом месте. В Россию никто не хочет — там всё-таки очень дорого.

Почему ещё не все уехали? Семья и страх. Тут у тебя есть всё, а там ничего не будет. Люди скорее стараются искать другие способы заработка. Есть квартира, старые родители, жена и ребенок — многих это останавливает. Не оставить же их. А переезд с семьей — много проблем.

В моей компании мы говорим, что живем в Польше. Я-то разработчик, мне проще, а вот customer support должен работать с VPN вообще всегда — почтовые сервисы иногда указывают, откуда отправлено письмо.

Про политику

Вначале войны было очень тяжело. Настроение было отвратительное, нам даже психолога приглашали в компанию. У многих родственники в Украине, работать было очень трудно. Теперь полегче.

Негативные моменты есть, но все пытаются избегать плохих новостей, потому что они приводят к депрессии и агрессии. Про политзаключённых вообще не говорят. Все держат язык за зубами. За это ведь могут забрать, прямо как при Сталине.

У меня были выговоры в универе — попала на камеры в 2020 году. Приглашали на беседы в университете, пытались сказать мне патриотическую хрень. Кроме этого нам не забивали голову идеологией, особенно на старших курсах. Единственное — надо вступить в БРСМ.

Моему потоку ещё повезло, мы начинали искать работу уже на 4 курсе, до войны. Многие компании тогда ещё не ушли полностью, предлагали вакансии. Даже с распределением проблем не было — всех отправили на обычную работу.

Досуг

Ничего особо не поменялось — те же новинки в кино, те же развлечения. Только все очень подорожало. И, говорят, из-за санкций может попадаться палёный алкоголь. Вот как в России с этим «Мистер Сидром» — более 20 человек умерло! (в июне в медиа появилась новость, что в четырех российских регионах десятки людей отравились напитком «Мистер Сидр», в нем, предположительно, сожержался метиловый спирт).

Цены высокие. Абсолютно на всё, на электричество, на газ, еда, аптека — очень дорого. Идешь в магазин и офигеваешь.

Филе курицы кило стоит 18 рублей, раньше — 12-13 рублей. Но бульба стоит так же. Выпить пиво в баре — 6 рублей за 0,5. За крафтовое я заплатила 9 рублей! Принглз пропали из продажи. Шоколад заменяется, даже роллтон другой стал — российский. Импортные продукты все можно купить на том же Вайлдберриз. Но стоят они дороже.

С визами большая проблема. PBH я не смогу открыть ещё раз — не переехала в Польшу. Нет уже многоразовых шенгенов, только венгерское посольство может что-то. Я делала визу на 12 дней, заплатила 425 рублей. В итоге поеду на автобусе в Грецию — на самолёте ещё дороже выходит. На закупы никто не поедет — виз нет.

Люди всё так же ходят в кафе и рестораны. Много баров открывается. Туристы ходят. Много туристов из России и даже из Польши.

Есть ли надежда?

Большинство людей в Гродно очень плохо относятся к тому, что происходит. В одном баре пьяный парниша начал говорить про Россию хорошее. И наши молодые ребяты, поняли, что это русский и вывели его из бара — от греха подальше.

Будут ли люди связывать свою судьбу с Беларусью? Мы это узнаем в 2025 году, когда будут следующие выборы. Никто не хочет интеграции (с Россией). Если начнется п**дец, то повалят очень много. Потому Россия превращается в радикальную «исламскую» коммуну.

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