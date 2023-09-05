Латвия намерена установить у границы с Беларусью противотанковые зубья и мины 5.09.2023, 19:11

В Риге видят, «как быстро развивается ситуация в Беларуси».

Министерство обороны Латвии рассматривает возможность размещения противотанковых мин и различных других дополнительных преград для усиления безопасности границы страны с Беларусью и Россией, сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце, знакомя журналистов с обновленной концепцией государственной обороны, пишет Delfi.

Спикер отметила, что восточная граница должны быть оборудована «с военной точки зрения», так как в Риге видят, «как быстро развивается ситуация в Беларуси».

Сейчас ответственные ведомства изучают доступные варианты. Среди возможных мер она назвала танковые зубья, металлические и бетонные конструкции. Кроме того рассматривается возможность размещения противотанковых мин.

Мурниеце отметила, что обустройство границы прорабатывается совместно с остальными странами Балтии.

— Мое видение и политическая позиция заключаются в том, что приведение границы в порядок должно быть завершено до конца этого года. При этом антимобильные меры должны быть реализованы во всем Балтийском регионе. Сотрудничество с Эстонией очень тесное, и я надеюсь, что Литва тоже присоединится, а Польша всегда была активной, — подчеркнула министр.

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