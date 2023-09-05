Котенок, спасшийся после подрыва Каховской ГЭС, отомстил оккупантам 5.09.2023, 20:56

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Видеофакт.

Во время одного из эфиров, при участии спасенного из Херсона котенка, удалось собрать 15 тысяч гривен. На эти средства был приобретен беспилотник для третьей отдельной штурмовой бригады.

Позже военные из 3-й ОШБр показали кадры поражения приобретенным дроном российского танка Т-72. Его приблизительная стоимость составляет три миллиона долларов, передает Цензор.НЕТ.

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Известно, что сейчас кот в надежных руках: проживает в Хмельницкой области и вместе с новым хозяином участвует в стримах (прямых трансляциях), где они собирают средства для ВСУ.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС города и села, находящиеся недалеко, оказались затопленными. Из-за этого пострадали многие животные. Одним из них стал рыжий котенок, видео со спасением которого завирусилось в сети. О нем тогда писали многие медиа, и он стал одним из символов очередных зверств оккупантов.

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