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Котенок, спасшийся после подрыва Каховской ГЭС, отомстил оккупантам

  • 5.09.2023, 20:56
  • 1,972
Котенок, спасшийся после подрыва Каховской ГЭС, отомстил оккупантам

Видеофакт.

Во время одного из эфиров, при участии спасенного из Херсона котенка, удалось собрать 15 тысяч гривен. На эти средства был приобретен беспилотник для третьей отдельной штурмовой бригады.

Позже военные из 3-й ОШБр показали кадры поражения приобретенным дроном российского танка Т-72. Его приблизительная стоимость составляет три миллиона долларов, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что сейчас кот в надежных руках: проживает в Хмельницкой области и вместе с новым хозяином участвует в стримах (прямых трансляциях), где они собирают средства для ВСУ.

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС города и села, находящиеся недалеко, оказались затопленными. Из-за этого пострадали многие животные. Одним из них стал рыжий котенок, видео со спасением которого завирусилось в сети. О нем тогда писали многие медиа, и он стал одним из символов очередных зверств оккупантов.

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