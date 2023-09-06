Суд ЕС отклонил иски российских олигархов, опротестовавших санкции 6.09.2023, 12:39

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Среди них есть и известный друг Лукашенко.

Суд в Люксембурге отклонил иски четырех российских предпринимателей, оспаривавших санкции ЕС, введенные из-за российской военной операции на Украине, сообщает РИА «Новости». Суд обязал истцов компенсировать судебные издержки.

По решению суда отклонили иски:

экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, его жены Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского;

совладельца НОВАТЭКа и СИБУРа Геннадия Тимченко и его жены Елены Тимченко;

бывшего управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна;

владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, известного своей дружбой с белорусским диктатором Лукашенко.

Предыдущий, 11-й по счету пакет санкций Брюссель ввел в июне, ограничения затронули почти 1800 человек и организаций. В 2022 году более 60 предпринимателей и компания из России и Беларуси подали иски в Европейский суд юстиции, чтобы оспорить включение в санкционный список.

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