Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, как убивали мирных жителей в Украине 7.09.2023, 1:06

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Двое бывших заключенных из Иркутской области – Алексей Чернявский и Максим Зеленов – поехали в Украину воевать, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». Они утверждают, что из 500 заключенных, приехавших с ними на фронт, умерли все. Также они рассказали об убийствах мирных жителей в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказ бойцов ЧВК «Вагнер» опубликовали в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

«И бабушки были, и дедушки. Мы людей 40 убили. Позади стояли люди в балаклавах. Назад пойдешь — убьют. Это называлось «обнуление». Лично видел, как в квартиру забросили гранату, и там был детский плач. Мы зашли, там была женщина и ребенок, надо было добивать. Я лично не смог. Приказ выполнили другие из моей группы. Убили тех, кто плакал. Они плакали от ранения, просили помощи. Женщине лет 35, девочке семь. Один пацан отказался, и все… Его убили. Прямо при нас палками забили. Привязали к дереву, всем сказали, если к нему подойдете — вам п##да», - рассказывают бойцы ЧВК.

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