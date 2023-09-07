Главным дирижером Большого театра Беларуси стал россиянин
- 7.09.2023, 18:21
Артем Макаров прибыл в нашу страну из Уфы.
Главным дирижером Большого театра Беларуси стал народный артист Республики Башкортостан Артем Макаров.
«Труппы в хорошем состоянии, и вообще в этом театре возможны, на мой взгляд, любые представления, даже самые сложные и экстремальные. Надеюсь, когда-нибудь и мне удастся воплотить здесь и свои мечты», — прокомментировал назначение Макаров.
Артем Макаров родился в Уфе. В 2000 году с отличием окончил местный институт искусств по специальности «фортепиано». В 2003 году завершил образование в аспирантуре по специальности «оперно-симфоническое дирижирование». С 2010 года до недавнего времени был главным дирижером Башкирского государственного театра оперы и балета.