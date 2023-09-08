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Брестчанина осудили за комментарий «скоты» под видео с провластного митинга возле посольства Украины

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  • 8.09.2023, 18:49
Брестчанина осудили за комментарий «скоты» под видео с провластного митинга возле посольства Украины
Сергей Мицкевич

Приговор вынес судья Евгений Бреган.

В суде Московского района Бреста 60-летнего Сергея Мицкевича осудили за комментарии под видео с провластного митинга после начала полномасштабной войны возле украинского посольства в Минске, в котором принял участие, в том числе пропагандист Григорий Азаренок.

Мицкевича обвинили по ст. 369 Уголовного кодекса («оскорбление представителя власти») и назначили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии») и большой штраф, сообщают правозащитники. Такой приговор 4 сентября назначил Евгений Бреган по предложению прокурора Хоровца.

До суда Сергея содержали под домашним арестом. В результате Сергею Мицкевичу назначили два года «домашней химии» и штраф в размере 100 базовых величин (3 700 белорусских рублей).

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