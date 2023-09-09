Папа Римский встретился с посланником Ватикана в Беларуси
- 9.09.2023, 17:30
Содержание разговора во время аудиенции не раскрыли.
Папа Римский Франциск 8 сентября принял апостольского нунция в Беларуси, архиепископа Анте Йозича. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на Vatican News.
Встреча состоялась в ватиканском Апостольском дворце. О содержании разговора во время аудиенции ничего не сообщается.
Отмечается, что до этого папа Франциск встречался с Йозичем около года назад – 1 сентября 2022-го. Тогда подробности аудиенции также не раскрывались.