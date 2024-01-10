Леннокс Льюис назвал соперника с самым сильным ударом 10.01.2024, 3:34

Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе вспомнил своих бывших оппонентов в ринге.

Легендарный боксер Леннокс Льюис признался, кто из его соперников имел самый сильный удар. Британец избрал на эту номинацию американца Шеннона Бриггса.

По словам британца, последний имел навык использовать свой удар и его силу.

«Ему не хватало выносливости, но Бриггс, безусловно, знал, как использовать свой вес для удара», – заявил Леннокс Льюис в интервью talkSPORT.

Отметим, что Шэннон был претендентом на чемпионский пояс по версии WBC. Льюис одолел оппонента техническим нокаутом в пятом раунде.

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