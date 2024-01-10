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В столицу Эквадора стянули танки для борьбы с мятежом мафии

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  • 10.01.2024, 10:52
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В столицу Эквадора стянули танки для борьбы с мятежом мафии

Военная техника появилась в историческом центре города.

Власти Эквадора стянули танки в столицу страны Кито для борьбы с мятежом преступных группировок, сообщает Ecuavisa.

Военная техника появилась в историческом центре города после того, как президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ об объявлении «внутреннего вооруженного конфликта» и приказал военным нейтрализовать более 20 преступных группировок, которые устроили беспорядки в нескольких крупных городах.

Глава Объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела заявил, что «каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью». В свою очередь парламент пообещал военным и полицейским амнистию в случае превышения ими должностных полномочий.

Беспорядки начались после нападения вооруженных людей на студию TC Televisión в городе Гуаякиль. Они в прямом эфире взяли в заложники телеведущих и журналистов. В результате специальной операции полиция задержала 13 нападавших и предъявила им обвинение в терроризме. В ходе возникших беспорядков в городе погибли восемь человек, еще двое, в том числе полицейский, пострадали.

Ситуация в Эквадоре резко обострилась 7 января после побега из тюрьмы лидера преступной группировки «Лос Чонерос» по прозвищу Фито. Это привело к бунтам в нескольких пенитенциарных учреждениях страны. В этот же день в городе Риобамба из заключения бежал глава второй крупнейшей банды страны «Лос Лобос» по кличке Капитан Пико.

На этом фоне в Кито и Гуаякиле начали закрываться магазины и торговые центры, ряд госучреждений, включая Национальное собрание, Судебный совет и Генпрокуратуру, перешли на дистанционную работу в качестве превентивной меры.

Президент Эквадора объявил на территории всей страны режим чрезвычайного положения на 60 дней. Он подразумевает введение комендантского часа и ограничение гражданских свобод, в том числе отмену неприкосновенности жилища.

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