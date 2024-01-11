У российского снегохода, на котором Путина покатали по Чукотке, оказался импортный двигатель 11.01.2024, 2:31

Двигатель оказался единственной хорошо работающей деталью машины.

Российский снегоболотоход «Хищник», на котором передвигался президент Владимир Путин во время визита на Чукотку, вызвал недовольство пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он заявил, что получил не самые лучшие впечатления от езды на этом транспорте, и посетовал, что единственной хорошо работающей деталью машины оказался импортный двигатель.

По словам Пескова, водитель «Хищника», который вез его из аэропорта, рассказал, что ему пришлось «усовершенствовать» снегоболотоход напильником. «Сам докручивал и так далее: руль работает плохо, коробка плохая. Очень хорошо работает двигатель, но выяснилось, что двигатель импортный», — отметил спикер Кремля.

«Хищник» выпускает предприятие ООО «Мег Вест» в Тобольском районе Тюменской области. Стоимость машины составляет до 8,4 млн рублей. Песков призвал производителя доработать вездеход. «Надо все-таки как-то до ума доводить, а они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают. Была бы конкуренция побольше, они бы шевелились», — сказал он.

Что касается мнения Путина по поводу «Хищника», Песков сообщил, что ему оно неизвестно. При этом спикер отметил, что поездка президента на снегоболотоходе по реке Анадырь была рискованной, поскольку «официально зимник еще не открылся» и толщина льда «не гарантировала спокойный проезд любого транспорта». В то же время Песков заверил, что перед визитом Путина маршрут был «десять раз» проверен специалистами.

Президент посетил Чукотку впервые за четверть века у власти. Он прибыл в регион 10 января. Путин посетил теплицу, где выращиваются овощи и фрукты, обеспечивающие 20% потребления в Анадыре. Президенту дали понюхать помидоры и базилик. Также Путин провел встречу с «представителями общественности» и губернатором Владиславом Кузнецовым.

Чукотка — отдаленный регион с экстремальными климатическими условиями, имеющий морскую границу с США — через Берингов пролив с Аляской. По данным на 1 января 2023 года, в субъекте проживает 47,8 тыс. человек.

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