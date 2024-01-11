BILD: Плацдарм в Крынках стал одной из крупнейших ловушек для РФ за всю войну 11.01.2024, 11:07

Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит

Плацдарм в Крынках стал одной из крупнейших ловушек для ВС РФ за всю войну, сообщает BILD.

По данным военного эксперта BILD Юлиана Репке, сейчас около 300 украинских солдат удерживают разрушенное село Крынки на левом берегу Днепра. Площадь плацдарма составляет менее 1 кв. км. Кремль посылает туда все новые и новые колонны бронетехники, не понимая, что они попадают в ловушку, так как ВСУ обстреливают их с правого берега.

«Чего россияне не понимают или не хотят понять: они попадают в одну из самых смертоносных ловушек за всю войну. Украинская армия создала непробиваемый оборонительный щит вокруг своих отважных воинов на южном берегу Днепра. С помощью дронов-камикадзе, западной высокоточной артиллерии и средств РЭБ они уже почти три месяца отбивают каждую волну российских атак», — пишет Репке.

По его подсчетам, за время обороны Крынок уничтожены 153 единицы бронетехники ВС РФ. В их числе 19 танков, 58 БТР, 35 армейских грузовиков, 12 РСЗО и шесть САУ. Украина потеряла 31 единицу бронетехники, 16 из которых — артиллерийские системы.

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