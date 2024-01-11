Ударили по фрегату «Адмирал Эссен»: стало известно о первой атаке украинского «Нептуна» 11.01.2024, 11:26

5,766

Командующий ВМС Украины раскрыл детали.

Украинская противокорабельная ракета «Нептун» была впервые применена против фрегата «Адмирал Эссен». Об этом сообщил в интервью «Украинской правде» командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа.

Неижпапа заявил, что в начале полномасштабного вторжения российский корабль подошел к украинскому берегу — за ним шли десантные корабли вдоль Тендровской косы в район порта «Южный» Николаевской области.

Он отметил, что россияне совершали демонстративные действия, чтобы Украина не могла перебросить морскую пехоту на передовую из-за угрозы десанта с моря.

Когда «Эссен» подошел к берегу, то в результате атаки «Нептунами» получил повреждения, на борту было несколько погибших.

«Первые пуски не были такими удачными, как по крейсеру «Москва». Корабль срочно вернулся в Севастополь на ремонт, ракета не попала прямо в борт, я так понимаю. Был подрыв непосредственно возле корабля, повредило систему вооружения на этом фрегате», — сказал Неижпапа.

Военачальник заявил, что тогда же оккупанты сбили собственный самолет, который прикрывал корабли с воздуха.

Отметим, что судно Черноморского флота обстреливало украинские города, в частности Одессу. ВМС Украины нанесли удар по кораблю еще весной 2022 года.

Фрегат «Адмирал Эссен» — это судно, которое находится на вооружении Черноморского флота РФ. На вооружении имеет пусковые установки для запуска ракет «Калибр». Основные характеристики корабля:

длина — 124,8 м;

ширина — 15,2 м;

осадка — 4,2 м (7,5 наибольшая);

скорость хода — 30 узлов (55,6 км/ч);

автономность плавания — 30 суток;

экипаж — 180 человек и 20 морпехов.

На борту корабля может быть вертолет Ка-27ПЛ или Ка-31 и 1 БПЛА «Орлан-10».

Добавим, что украинскую ракету «Нептун» модернизируют для ударов по целям в РФ. Противокорабельная версия ракеты имела радиус действия в 300 км, а у новой разработки дальность будет увеличена. Эксперты отмечают, что при разработке «Нептуна» рассматривали возможность поражения не только морских, но и наземных целей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».