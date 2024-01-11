В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ
- 11.01.2024, 12:23
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Вместе со всеми документами.
В городе Шали (Чеченская республика) сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ.
По информации телеграм-канала «Сорокин хвост», здание штаба сгорело со всеми документами. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.
Официального сообщения от МЧС Чеченской республики на данный момент нет.
В конце 2022 года военнослужащие этого полка, принимающего участие во вторжении в Украину, отказывались от выполнения боевых задач.