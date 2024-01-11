В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ 11.01.2024, 12:23

3,858

Вместе со всеми документами.

В городе Шали (Чеченская республика) сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ.

По информации телеграм-канала «Сорокин хвост», здание штаба сгорело со всеми документами. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.

Официального сообщения от МЧС Чеченской республики на данный момент нет.

В конце 2022 года военнослужащие этого полка, принимающего участие во вторжении в Украину, отказывались от выполнения боевых задач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».