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В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ

  • 11.01.2024, 12:23
  • 3,858
В Чечне сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ

Вместе со всеми документами.

В городе Шали (Чеченская республика) сгорел штаб 70-го гвардейского мотострелкового полка РФ.

По информации телеграм-канала «Сорокин хвост», здание штаба сгорело со всеми документами. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.

Официального сообщения от МЧС Чеченской республики на данный момент нет.

В конце 2022 года военнослужащие этого полка, принимающего участие во вторжении в Украину, отказывались от выполнения боевых задач.

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