«Ликвидация Лукашенко состоится во второй половине года» 22 11.01.2024, 13:38

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Что пророчат Беларуси в 2024 году?

Что астрологи и мастера таро предсказывают для Беларуси и Александра Лукашенко в 2024 году?

«Еврорадио» собрало небольшой обзор.

«Кто-то важный уйдет»

Некто очень важный в политическом отношении либо России, либо Беларуси, покинет свой пост и вообще политическую арену в 2024 году — такой прогноз дает астролог Зоя Климюк. Но, говорит она, что важные люди — не только Лукашенко или Владимир Путин, но и военачальники и некоторые другие. Например, плохой прогноз Климюк дает Рамзану Кадырову — астролог говорит, что он «слишком заигрывает» и это «выйдет ему боком».

Астролог Алексей Кириченко смотрит на 2024 с другой стороны. Оценив противостояние Сатурна Солнцу, он делает вывод о том, что Лукашенко будет ощущать противостояние «холодной энергии». И говорит: так было в мае 2023-го, когда ему было плохо на параде в Москве.

«Много тайн»

Предсказательница таро и автор блога Elena Tarot предрекает Беларуси «много тайн».

«Король жезлов для Беларуси — кто-то далекий и заграничный, видимо… Какие-то ожидания, поездки, могут быть. И все в тайне», — говорит она.

В тайне, по словам предсказательницы, могут быть какие-то перемены, в том числе в целом в стране.

А вот украинский мастер таро Рамир на своем ютуб-канале с более чем 100 тысячами подписчиков сообщил, что усиление санкций приведет-таки в 2024 году к переменам в Беларуси. Также он рассказал почти что предсказательную сенсацию: уже есть «план» по уходу и нейтрализации Лукашенко — как образно выразился Рамир, «архангел уже вострубил». По словам предсказателя, «ликвидация» диктатора (значение слова он не уточняет) состоится во второй половине года.

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