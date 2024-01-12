Мощные взрывы в Мариуполе: под удар попал захваченный оккупантами пивзавод

Мощные взрывы в Мариуполе: под удар попал захваченный оккупантами пивзавод1
- 12.01.2024, 11:56
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Россияне использовали его в военных целях.
Рано утром в пятницу, 12 января, оккупированный Мариуполь всколыхнули мощные взрывы.
Они были настолько сильными, что были слышны во всех районах города.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко на своем канале в Telegram.
«Мариуполь. Громко. Все районы города», - сообщил Андрющенко.
Он уточнил, что взрывной инцидент у оккупантов случился в Левобережном районе города.
Информацию подтвердил и ресурс «Маріуполь.Спротив».
По его данным, взрывы прогремели в 8:30 утра по минскому времени. Под удар попал бывший пивоваренный завод на востоке Мариуполя, который армия РФ использовала в военных целях.
Потери оккупантов при ударе уточняются. Украинские военные пока информацию не комментируют.
От территорий, подконтрольных ВСУ, до Мариуполя около 80 км.