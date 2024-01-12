закрыть
12 января 2024, пятница, 12:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мощные взрывы в Мариуполе: под удар попал захваченный оккупантами пивзавод

1
  • 12.01.2024, 11:56
  • 2,946
Мощные взрывы в Мариуполе: под удар попал захваченный оккупантами пивзавод

Россияне использовали его в военных целях.

Рано утром в пятницу, 12 января, оккупированный Мариуполь всколыхнули мощные взрывы.

Они были настолько сильными, что были слышны во всех районах города.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко на своем канале в Telegram.

«Мариуполь. Громко. Все районы города», - сообщил Андрющенко.

Он уточнил, что взрывной инцидент у оккупантов случился в Левобережном районе города.

Информацию подтвердил и ресурс «Маріуполь.Спротив».

По его данным, взрывы прогремели в 8:30 утра по минскому времени. Под удар попал бывший пивоваренный завод на востоке Мариуполя, который армия РФ использовала в военных целях.

Потери оккупантов при ударе уточняются. Украинские военные пока информацию не комментируют.

От территорий, подконтрольных ВСУ, до Мариуполя около 80 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»