Мощные взрывы в Мариуполе: под удар попал захваченный оккупантами пивзавод 1 12.01.2024, 11:56

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Россияне использовали его в военных целях.

Рано утром в пятницу, 12 января, оккупированный Мариуполь всколыхнули мощные взрывы.

Они были настолько сильными, что были слышны во всех районах города.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко на своем канале в Telegram.

«Мариуполь. Громко. Все районы города», - сообщил Андрющенко.

Он уточнил, что взрывной инцидент у оккупантов случился в Левобережном районе города.

Информацию подтвердил и ресурс «Маріуполь.Спротив».

По его данным, взрывы прогремели в 8:30 утра по минскому времени. Под удар попал бывший пивоваренный завод на востоке Мариуполя, который армия РФ использовала в военных целях.

Потери оккупантов при ударе уточняются. Украинские военные пока информацию не комментируют.

От территорий, подконтрольных ВСУ, до Мариуполя около 80 км.

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