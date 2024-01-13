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На рейсах российской «Победы» произошли три аварии за шесть часов

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  • 13.01.2024, 15:23
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На рейсах российской «Победы» произошли три аварии за шесть часов

Авиация РФ пробила очередное дно.

Российские авиакомпании продолжают сталкиваться с поломками самолетов. На этот раз проблемы возникли у «Победы», пишет «Авиаторщина».

Вечером 12 января из-за самолета перевозчика объявили сигнал тревоги в аэропорту Чебоксар. После приземления пилоты прилетевшего из Москвы рейса доложили о возгорании основной стойки шасси. Пожар зафиксировали датчики, однако в ходе визуального осмотра инженерно-технический состав видимого источника огня не обнаружил.

Самолет отбуксировали с полосы на место стоянки. По расписанию обратно в Москву он должен был вылететь в 21:50, но по факту смог сделать это только в субботу утром. Задержка рейса DP6816 Чебоксары — Шереметьево составила свыше 11 часов.

Вторая авария на самолете «Победы» произошла также вечером 12 января. Пролетая над Омской областью, экипаж рейса Москва — Барнаул доложил об отказе правой бортовой инерционной системы, отвечающей за улучшение устойчивости по скорости (Speed Trim System). Кроме того, самолет сигнализировал о невозможности выполнения автоматической посадки (No Autoland), а на экране второго пилота перестал работать директор по тангажу — планка, показывающая, куда двигать штурвал.

После консультации с авиакомпанией командир воздушного судна принял решение выполнить посадку на аэродроме в Новосибирске. В пункт назначения самолет вылетел из Толмачево спустя 2,5 часа. Обратный рейс DP6532 из Барнаула в Москву был задержан на три часа.

Третий инцидент произошел на рейсе «Победы» Москва — Уфа. Над Чувашией пилоты доложили о запахе горелой проводки в туалете и запросили спрямление на аэродром назначения. Борт благополучно приземлился в Уфе. Обратно в Москву он вылетел на 2,5 часа позже расписания.

Ранее сообщалось, что сразу восемь самолетов за пять недель сломались у крупнейшего перевозчика России — «Аэрофлота». Между тем пилоты компании пожаловались на состояние взлетно-посадочных полос (ВПП) в аэропортах страны. Они заявили, что подготовка воздушных гаваней к приему и выпуску самолетов оставляет желать лучшего, и предупредили о риске повреждения бортов и их выкатывания за пределы летного поля.

Директор департамента производства полетов «Аэрофлота» Игорь Бурыкин в письме попросил пилотов заняться фото- и видеодокументированием таких факторов как снег, ледяные отложения и брустверы на ВПП, рулежных дорожках и перроне. В том числе он призвал уделить повышенное внимание состоянию покрытий на аэродромах Хабаровска, Уфы, Ханты-Мансийска и Челябинска.

В свою очередь уральская транспортная прокуратура начала проверку в аэропорту Челябинска на предмет исполнения законодательства в сферах защиты прав пассажиров на воздушном транспорте и безопасности полетов при содержании и эксплуатации ВПП.

С декабря в России произошло как минимум четыре выезда самолетов за пределы ВПП. Подобные инциденты были зафиксированы на Камчатке (Як-40, эксплуатант АО «Камчатское авиационное предприятие»), в Норильске (Boeing 737–800, Nordstar), Архангельске (Як-42, «Арктика») и Якутии (Ан-24, «Полярные авиалинии»).

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