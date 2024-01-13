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В Краснодарском крае РФ упала неизвестная ракета

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  • 13.01.2024, 15:49
  • 3,072
В Краснодарском крае РФ упала неизвестная ракета

Местные власти эту информацию тщательно скрывают.

В Павловском районе Краснодарского края РФ упала неизвестная ракета.

Как сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей, падение объекта, вероятно, произошло ночью, а видео с места событий в местных соцсетях появилось утром.

Место падения обнаружили между станицами Павловская и Атаманская. Власти официально эти данные не комментировали, но с утра перекрыли часть трассы.

«В связи с проведением специальных мероприятий, проводимых правоохранительными органами, участок краевой автодороги между ст. Павловской и ст. Ленинградской временно перекрыт. Просим водителей при планировании движения в этом направлении выбирать альтернативные маршруты», - заявил глава Павловского района Роман Парахин.

В комментариях под его постом местные жители написали, что речь идет о падении ракеты.

«Это так уж звучит, когда нашли ракету в поле между Павловской и Атаманской, прикольно», - написал житель станицы.

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