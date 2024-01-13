CNN: США нанесли новые удары по хуситам в Йемене 13.01.2024, 22:17

В окрестностях портового города Ходейда был уничтожен радар.

Американские военные нанесли удары по повстанцам-хуситам в Йемене в ночь с пятницы на субботу по местному времени. В окрестностях портового города Ходейда был уничтожен радар. Об этом 13 января сообщил телеканал CNN.

По информации журналистов, президент США Джо Байден заявил, что он приказал нанести удары «прямым ответом» на нападения повстанцев на коммерческие суда в Красном море, которые, как заявляли ранее повстанцы, направлены на то, чтобы заставить Израиль прекратить тяжелые бомбардировки сектора Газа.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила Совету Безопасности ООН в пятницу, что удары были направлены на «восстановление стабильности в Красном море», несмотря на неоднократные предупреждения со стороны хуситов о возмездии.

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