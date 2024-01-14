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СМИ: Тайвань в уничижительном тоне поставил Лаврова на место

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  • 14.01.2024, 15:53
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СМИ: Тайвань в уничижительном тоне поставил Лаврова на место

Беспрецедентное по резкости заявление прозвучало сразу после выборов.

Министерство иностранных дел Тайваня дало ответ на заявление МИД России о (прошедших выборах на Тайване).

В ведомстве Лаврова накануне заявили, что «Москва считает Тайвань неотъемлемой частью материкового Китая».

Однако на Тайване резко ответили Москве в уничижительном тоне, опустив статус России до уровня «наемника» Пекина.

Текст заявления МИД Тайваня

Беспрецедентное по резкости на дипломатическом уровне заявление прозвучало сразу после выборов.

Текст заявления МИД Тайваня приводит телеграм-канал «Китайская угроза».

В заявление отмечено, что «Китайская Республика (Тайвань), является суверенной и независимой страной и не входит в состав Китайской Народной Республики. КНР ни дня не управляла Тайванем. Это объективный факт и статус-кво. 13 января народ Тайваня избрал президента честным, справедливым и открытым путем. Россия превратилась в наемника (打手) китайского коммунистического режима и сознательно последовала заблуждению Китая о «принципе одного Китая» после выборов в нашей стране. Это не только не способствует стабильности ситуации в Тайваньском проливе, но и лишний раз доказывает, что слияние авторитаризма Китая и России наносит ущерб международному миру и международному порядку, основанному на правилах», - говорится в заявлении.

Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян отмечает, что последние 2 года Россия получила статус «шакала при КНР», отсылая к произведению Киплинга.

«Ну да, наемник . А деваться-то куда, тайваньский МИД что, не понимает? Зависимость сегодняшней России от Китая тотальна, тут поневоле станешь шакалом Табаки при Шерхане. Это не исключает того, что великий вождь будет произносить лозунги и речевки про суверенитет и крепнущую мощь, но все же понимают, что это исключительно для внутреннего употребления. А вот реальное положение дел - это именно наемник. Точнее, холоп. Да, немножко унизительно, но ничего - ездил же князь Александр в Орду сапоги ханам целовать. Исключительно для блага Отечества», - написал Несмиян.

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