Губернатор Петербурга: Россия воюет за туалеты 21 14.01.2024, 20:28

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Александр Беглов

Александр Беглов назвал цель войны РФ в Украине.

Российские военные «хорошо понимают, за что воюют» в Украине, потому что видели в местных школах гендерно-нейтральные туалеты. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в своем телеграм-канале после встречи с раненными военными в госпитале.

«С бойцами легче всего разговаривать на политические темы. Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем», — написал Беглов.

По его словам, участники войны видели в Украине туалеты, «где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков — три помещения: для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных». Именно поэтому, считает губернатор Петербурга, «этим ребятам <…> не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем».

В ответ на заявление губернатора депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский напомнил о проблемах в российской инфраструктуре: «по данным Росстата, четверть россиян не имеют централизованной канализации». Он предложил перераспределить усилия, направленные на борьбу с Западом и НАТО, на решение более насущных проблем. «И вообще трудно себе представить что-то более гендерно-нейтральное, чем дворовый туалет типа „сортир“», — заключил депутат.

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