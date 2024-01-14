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В Гомеле зачистили провластных блогеров

  • 14.01.2024, 21:27
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В Гомеле зачистили провластных блогеров
Максим Филипович

Ябатек-провокаторов заставили удалить все видео.

Стример Максим Филипович и провокатор Евгений Котляров были вынуждены удалить все свои видео с критикой власти. Об этом рассказывает издание «Флагшток».

Гомельчанин Максим Филипович известен как герой протестов против введения налога на «тунеядство» 2017 года. В 2020 году он не поддержал протесты против фальсификации выборов Лукашенко и критиковал оппозицию. Фрагменты его видео использовали пропагандисты. В 2022 году он поддержал вторжение России в Украину.

Блогеру не помогли многочисленные короткие видео с высказываниями Лукашенко, размещенные на основном канале. Филипович был задержан милицией 26 декабря. По статье 19.11 КоАП за распространение «экстремистской» информационной продукции он попал в ИВС на 15 суток.

После выхода из ИВС Филипович был вынужден удалить (или скрыть) сотни своих видео. Также исчезла и страница Филиповича в инстаграме. На его страницах стали недоступны записи «тунеядских протестов», сотни его домашних и уличных стримов.

Под зачистку попал и гомельский провокатор Евгений Котляров, известный тем, что укоренился в сердцевину протестных блогеров во время «антитунеядских» протестов и провоцировал различные конфликты. Позже открыто занял сторону режима Лукашенко и участвовал в провокациях. Последние три года рассылал ложную информацию независимым СМИ, критиковал пропагандистов и местные власти, упрекая их в неэффективности.

В конце ноября после похода Котлярова в Гомельский облисполком и записи разговора с заместителем председателя Андреем Барановским блогер несколько дней не обновлял свою страницу в фейсбуке, а позже удалил все свои публикации до ноября 2020 года.

Также ему пришлось удалить и несколько десятков своих видео на своем YouTube-канале. Ролики были связаны с критикой местных властей.

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