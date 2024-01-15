ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем 15.01.2024, 1:20

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Еще один подбили.

Украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет, А-50 и подбили ИЛ-22 сегодня вечером, 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны Украины.

По информации из источников в Силах Обороны стало известно о сбитии Воздушными силами военного самолета ВКС РФ А-50 и повреждении Ил-22М11, бортовой номер 75106.

Как сообщается, самолет А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки около 21:10-21:15 14 января. А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 ВКС РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна.

Самолет Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового, а в конце концов был подбит вдоль побережья Азовского моря около 21 часов 14 января. После поражения самолет планировал совершить посадку в Анапе, запросил эвакуацию, вызов «скорой» и пожарной машины.

Источник предоставил РБК-Украина перехват разговора самолета с диспетчером аэродрома в Анапе:

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