«Это вам за Днепр»: в Украине намекнули на «самолетопад» над Азовским морем 15.01.2024, 10:28

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Пока известно об уничтожении российского самолета-разведчика и подбитом воздушном командном пункте.

В понедельник, 15 января, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул на уничтожение российских самолетов над Азовским морем.

Командующий написал в telegram: «Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди!».

Также он добавил, что «пока без деталей».

14 января СМИ сообщали, что украинские военные сбили над Азовским морем российский самолет А-50 и подбили воздушный командный пункт ИЛ-22.

Около 21:00 воздушный командный пункт Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового на Херсонщине, где и был подбит. После поражения, самолет планировал совершить посадку в Анапе, пригласил эвакуацию и вызвал скорую и пожарных.

Впоследствии стало известно о сбитии Воздушными силами военного самолета воздушно-космических сил России А-50, дежурившего в районе Кирилловки Запорожской области.

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