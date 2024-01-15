«Это вам за Днепр»: в Украине намекнули на «самолетопад» над Азовским морем
- 15.01.2024, 10:28
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Пока известно об уничтожении российского самолета-разведчика и подбитом воздушном командном пункте.
В понедельник, 15 января, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул на уничтожение российских самолетов над Азовским морем.
Командующий написал в telegram: «Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди!».
Также он добавил, что «пока без деталей».
14 января СМИ сообщали, что украинские военные сбили над Азовским морем российский самолет А-50 и подбили воздушный командный пункт ИЛ-22.
Около 21:00 воздушный командный пункт Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового на Херсонщине, где и был подбит. После поражения, самолет планировал совершить посадку в Анапе, пригласил эвакуацию и вызвал скорую и пожарных.
Впоследствии стало известно о сбитии Воздушными силами военного самолета воздушно-космических сил России А-50, дежурившего в районе Кирилловки Запорожской области.